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Ёлки в столичных супермаркетах

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:44
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В столичные супермаркеты поступили в продажу ёлки. Покупатели могут купить ёлки в горшках, а также с подставками.

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