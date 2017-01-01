Европейский суд признал Uber транспортной компанией

Автор: Sargo Дата публикации: 20:14

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Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компанией, а не «информационным сервисом». Решение суда, оглашенное 20 декабря, не подлежит обжалованию. Uber, постановил суд, предоставляет «услуги в сфере транспорта», которые должны регулироваться соответствующим образом. Представители Uber уверяют, что решение Европейского суда не окажет влияния на их работу в большинстве стран ЕС, где работа сервиса уже регулируется правилами для транспортных компаний. Пишет интернет портал «Медуза».