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ДТП с участием двух авто на северо-востоке Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:10
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Один человек пострадал в ДТП на улице Бестужевых в северо-восточном округе Москвы. Пострадавшую девушку госпитализировали.

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