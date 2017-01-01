ДТП с участием двух авто на северо-востоке Москвы

Автор: Sargo Дата публикации: 20:10

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Один человек пострадал в ДТП на улице Бестужевых в северо-восточном округе Москвы. Пострадавшую девушку госпитализировали.