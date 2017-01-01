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Главная  /  Репортажи  /  Новогодние ёлки и украшения от известных столичных дизайнеров украсили Кузнецкий Мост

Новогодние ёлки и украшения от известных столичных дизайнеров украсили Кузнецкий Мост

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:26
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На Кузнецком Мосту фестивальную площадку "Путешествие в Рождество -2018" украсили известные российские дизайнеры. Галерея новогодних ёлок выполненная именитыми столичными дизайнерами и модельерами по мотивам сказок олицетворяет взрослую идею и детские воспоминания о всеми любимыми произведениями: "12 месяцев", "Щелкунчик", " Сказка о рыбаке и рыбке" и другие .

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