Двое пешеходов госпитализированы в результате ДТП на улице Бехтерева

Автор: denis947 Дата публикации: 21:22

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Два человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы. На улице Бехтерева в районе дома 25 водитель автомобиля "Киа" остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, в этот момент в него сзади влетел внедороженик "БМВ". В результате столкновения автомобиль "Киа" отбросило вперед, где он сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу. Пострадавших после осмотра медиками госпитализировали в больницы с различными травмами.