Подготовка к открытию фестиваля "Путешествие в Рождество-2018" на Манежной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:10

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На Манежной площади идёт подготовка к открытию юбилейного фестиваля "Путешествие в Рождество-2018", это 5-й фестиваль проводимый в столице. Появился слоган хэш тэг, с которым можно сфотографироваться "Всё сбудется", установили павильоны с разными временами года, милые золотые олени напоминают о празднике. А также на площадке присутствует Дед Мороз, с которым можно сфотографироваться.