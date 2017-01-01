Подготовка к открытию фестиваля "Путешествие в Рождество-2018" на Манежной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:10
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На Манежной площади идёт подготовка к открытию юбилейного фестиваля "Путешествие в Рождество-2018", это 5-й фестиваль проводимый в столице. Появился слоган хэш тэг, с которым можно сфотографироваться "Всё сбудется", установили павильоны с разными временами года, милые золотые олени напоминают о празднике. А также на площадке присутствует Дед Мороз, с которым можно сфотографироваться.
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