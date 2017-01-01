ДТП с участием двух иномарок и одного пешехода произошло на Цветном бульваре в центре Москвы

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ДТП с участием двух иномарок, одна из которых такси, и одного пешехода произошло на Цветном бульваре, напротив дома № 20 в центре Москвы. На перекрёстке столкнулись два автомобиля: БМВ и Тойота такси. От удара такси вылетела на тротуар, где она сбила пешехода. Пострадавшего госпитализировали врачи, оперативно прибывшей кареты Скорой помощи. На месте аварии сейчас находятся несколько экипажей ДПС.