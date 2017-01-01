Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП с участием двух иномарок и одного пешехода произошло на Цветном бульваре в центре Москвы

ДТП с участием двух иномарок и одного пешехода произошло на Цветном бульваре в центре Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
22:02
  • 33
  • 2

ДТП с участием двух иномарок, одна из которых такси, и одного пешехода произошло на Цветном бульваре, напротив дома № 20 в центре Москвы. На перекрёстке столкнулись два автомобиля: БМВ и Тойота такси. От удара такси вылетела на тротуар, где она сбила пешехода. Пострадавшего госпитализировали врачи, оперативно прибывшей кареты Скорой помощи. На месте аварии сейчас находятся несколько экипажей ДПС.

  • 33
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    22:43
    В 22:29, 20.12. на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2736787
  • Artem_077
    23:32
    В 23:30, 20.12. по М24.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
23:38 | Artem_077
Инсталляция в виде цифр «2018» и нарядная ёлка на площади Арбатские Ворота в центре столицы
43 0
21:22 | denis947
Двое пешеходов госпитализированы в результате ДТП на улице Бехтерева
15 0
22:04 | LaimeLaim
Гигантскую тюбинговую горку готовят к открытию на площади Революции
111 0
18.12 13:27 | mreportertv
Женщина обманула смерть на дороге в Польше
23 0
20:14 | Sargo
Европейский суд признал Uber транспортной компанией