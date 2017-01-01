Магнит в Москве продаёт продукты без чеков
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 22:36
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Магнит продаёт продуты без чеков из-за неисправности с кассовым оборудованием.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи со сбоем кассового оборудования в ряде предприятий торговли на территории РФ дала рекомендации покупателям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласно п. 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий», - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что таким образом при приобретении дорогостоящих товаров и техники, одежды и других товаров в случае сбоев работы технического оборудования (в том числе кассовой техники) потребителю рекомендуется запастись сведениями о свидетелях этой сделки. Потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы воспользоваться этими данными при возврате товара. Возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены. (АГН "Москва")
Напомним, что сбой кассовой техники нарушил работу ряда крупных торговых сетей по всей стране от Дальнего Востока до Москвы. В частности, сообщается о приостановке торговли в московской сети магазинов «Магнолия», в некоторых магазинах сети «Магнит» и точках продажи бытовой техники «DNS». Кроме того, с проблемами также столкнулись автозаправочные станции "Башнефти" и "Газпромнефти".
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