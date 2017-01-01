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На ВДНХ впервые установили самую высокую в Москве горку для тюбинга под названием «Ракета»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:41
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На ВДНХ впервые установили самую высокую в Москве горку для тюбинга под названием «Ракета».
Горка заработает 22 декабря. Название не случайно: горка возвышается над арт-инсталляцией «Солнечная система». Да и мчаться по ней можно будет с космической скоростью!
Заработают два спуска. Взрослый - высотой 20 метров и длиной 180 метров. И детский - высотой 12 метров и длиной - 120 метров.
Наверх тюбы будет доставлять специальный бугельный подъемник.

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