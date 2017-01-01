На ВДНХ впервые установили самую высокую в Москве горку для тюбинга под названием «Ракета»

Автор: Uwis Дата публикации: 22:41

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199059

На ВДНХ впервые установили самую высокую в Москве горку для тюбинга под названием «Ракета».Горка заработает 22 декабря. Название не случайно: горка возвышается над арт-инсталляцией «Солнечная система». Да и мчаться по ней можно будет с космической скоростью!Заработают два спуска. Взрослый - высотой 20 метров и длиной 180 метров. И детский - высотой 12 метров и длиной - 120 метров.Наверх тюбы будет доставлять специальный бугельный подъемник.