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Обилие новогодних ёлок-красавиц и «золотые» светильники-люстры вдоль дороги на Новом Арбате в центре Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20.12 23:58
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Обилие новогодних ёлок-красавиц и «золотые» светильники-люстры вдоль дороги на Новом Арбате в центре Москвы радуют жителей и гостей столицы, а также автомобилистов. На Новом Арбате установлены несколько ёлок, 3 из которых особенно красивые: одна практически вся «золотого» цвета, из-за такого цвета украшений на ней, с преобладанием синих шаров, вторая ёлка украшена таким образом, что получились слоёные цвета, что издалека смотрится просто потрясающе, она украшена шарами и шишками, а третья ёлка высокая, с синим оттенком и необычной звездой, бирюзового цвета, на верхушке. Вдоль же проезжей части на Новом Арбате установлены яркие, «золотого» цвета, светильники-люстры, с синими мерцающими снежинками. И все эти красивые и нарядные ёлки и светильники смотрятся очень эффектно, которым добавляют лоск управляемые подсветки зданий и домов-книжек.

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