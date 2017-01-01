Инсталляция "Звездное небо" на Никольской улице

Автор: Uwis Дата публикации: 01:31

10

10 0

Инсталляция "Звездное небо" на Никольской улице. Ее протяженность составляет 100 метров, установлено около 100 километров светодиодных гирлянд.