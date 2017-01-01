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Световые инсталляции фестиваля "Путешествие в Рождество" на Поклонной горе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:42
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Световые инсталляции фестиваля "Путешествие в Рождество" на Поклонной горе: вальсирующие пятиметровые пары, световой туннель для прогулок протяженностью 80 метров, подсвеченный пурпурными и белыми светодиодными лентами и украшенный новогодними шарами и еловыми ветками, самый большой в мире светящийся шар, а у Триумфальной арки - пара саней с Дедом Морозом и Снегурочкой.
На территории парка также появится световая "стена желаний", состоящая из лампочек с арками и декором в виде снежинок и звезд. Ее длина составит 35 метров. Под мерцающими звездами гости парка смогут загадать желание. Кроме того, уже строится и большой ледяной городок с горками для катания.

Москва, ЗАО, Поклонная гора
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