Световые инсталляции фестиваля "Путешествие в Рождество" на Поклонной горе

Автор: Uwis Дата публикации: 02:42

12

12 0

12

12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199069

Световые инсталляции фестиваля "Путешествие в Рождество" на Поклонной горе: вальсирующие пятиметровые пары, световой туннель для прогулок протяженностью 80 метров, подсвеченный пурпурными и белыми светодиодными лентами и украшенный новогодними шарами и еловыми ветками, самый большой в мире светящийся шар, а у Триумфальной арки - пара саней с Дедом Морозом и Снегурочкой.На территории парка также появится световая "стена желаний", состоящая из лампочек с арками и декором в виде снежинок и звезд. Ее длина составит 35 метров. Под мерцающими звездами гости парка смогут загадать желание. Кроме того, уже строится и большой ледяной городок с горками для катания.Москва, ЗАО, Поклонная гора