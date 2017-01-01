"Красота обалденная": Новосибирск укутало декабрьским снегом (ВИДЕО)

Автор: Александр Коцеруба Дата публикации: 08:09

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199075

Эти кадры из Новосибирска. На улицах - красота, под стать строфам Есенина. Здесь и белые берёзы принакрылись снегом, точно серебром. И снежная кайма, и снежинки, горящие в золотом огне декабрьского солнца. А причина такого великолепия на улицах Новосибирска - в аномально влажном декабре, как рассказывает мобильный репортер.По словам местного жителя, деревья одеваются в серебро только при определённых погодных условиях. Необходимо, чтобы при сильном морозе - а в Новосибирске он достигал 17-25 градусов ниже нуля - была высокая влажность, больше 80 %. Что и произошло в городе. И длится, по словам автора видео, вот уже две недели."Красота обалденная!" - пишет житель Новосибирска.