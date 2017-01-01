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Главная  /  Репортажи  /  "Красота обалденная": Новосибирск укутало декабрьским снегом (ВИДЕО)

"Красота обалденная": Новосибирск укутало декабрьским снегом (ВИДЕО)

Автор:
Александр Коцеруба
Дата публикации:
08:09
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Эти кадры из Новосибирска. На улицах - красота, под стать строфам Есенина. Здесь и белые берёзы принакрылись снегом, точно серебром. И снежная кайма, и снежинки, горящие в золотом огне декабрьского солнца. А причина такого великолепия на улицах Новосибирска - в аномально влажном декабре, как рассказывает мобильный репортер.

По словам местного жителя, деревья одеваются в серебро только при определённых погодных условиях. Необходимо, чтобы при сильном морозе - а в Новосибирске он достигал 17-25 градусов ниже нуля - была высокая влажность, больше 80 %. Что и произошло в городе. И длится, по словам автора видео, вот уже две недели.

"Красота обалденная!" - пишет житель Новосибирска.
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