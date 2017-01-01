"Красота обалденная": Новосибирск укутало декабрьским снегом (ВИДЕО)
- Автор:
- Александр Коцеруба
- Дата публикации:
- 08:09
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По словам местного жителя, деревья одеваются в серебро только при определённых погодных условиях. Необходимо, чтобы при сильном морозе - а в Новосибирске он достигал 17-25 градусов ниже нуля - была высокая влажность, больше 80 %. Что и произошло в городе. И длится, по словам автора видео, вот уже две недели.
"Красота обалденная!" - пишет житель Новосибирска.
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