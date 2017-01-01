В Московском метрополитене и на МЦК в онлайн-режиме будут транслировать Новогоднее поздравление Владимира Путина
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 09:24
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Прямая аудиотрансляция поздравления президента РФ Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь, сообщили в Транспортном комплексе Москвы. «В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. 31 декабря ровно в 23.50 Владимир Путин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в онлайн-режиме», - рассказали в пресс-службе Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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