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Главная  /  Репортажи  /  В Московском метрополитене и на МЦК в онлайн-режиме будут транслировать Новогоднее поздравление Владимира Путина

В Московском метрополитене и на МЦК в онлайн-режиме будут транслировать Новогоднее поздравление Владимира Путина

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:24
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Прямая аудиотрансляция поздравления президента РФ Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь, сообщили в Транспортном комплексе Москвы. «В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. 31 декабря ровно в 23.50 Владимир Путин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в онлайн-режиме», - рассказали в пресс-службе Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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