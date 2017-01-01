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Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы начался небольшой снегопад

На востоке столицы начался небольшой снегопад

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:44
  • 23
  • 0

На востоке столицы тоже начался небольшой снегопад.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

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