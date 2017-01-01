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На ВДНХ открылась Рождественская ярмарка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:38
  • 22
  • 0

Рождественская ярмарка будет работать на ВДНХ до 8 января 2018 года.

  • 22
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