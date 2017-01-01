8 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в СЗАО на улице Нижние Мневники
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 12:57
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Автобус малой вместимости "Ютонг" врезался в мачту городского освещения. Автобус двигался по улице Нижние Мневники в сторону улицы Народного Ополчения. В районе деревни Терехово водитель автобуса стал притормаживать перед светофором, однако на обледенелой дороге автобус занесло. Водитель не смог стабилизировать транспортное средство и автобус врезался в фонарный столб. От удара автобус развернуло. В момент ДТП в автобусе находилось 15 человек. Из них 8 получили травмы и были госпитализированы. Тяжелых пострадавших нет. На месте работают наряды ГИБДД и следователи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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