Один человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:33

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Столкнулись фура, в составе тягача "Скания" и "Лада". Фура двигалась по Варшавскому шоссу в сторону области. В районе поворота на деревню Чириково легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель фуры стал снижать скорость перед местом ДТП. В этот момент в заднюю часть фуры врезалась "Лада". Водитель минивена не сумел остановить машину, так как дорога была очень скользкая. В результате аварии водители обеих машин не пострадали, а девушка, сидевшая на переднем сидении в автомобиле "Лада" скончалась на месте от тяжелой травмы головы. Для деблокации погибшей привлекались спасатели. На месте работает полиция и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.