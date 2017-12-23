Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Один человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:33
  • 274
  • 1

Столкнулись фура, в составе тягача "Скания" и "Лада". Фура двигалась по Варшавскому шоссу в сторону области. В районе поворота на деревню Чириково легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель фуры стал снижать скорость перед местом ДТП. В этот момент в заднюю часть фуры врезалась "Лада". Водитель минивена не сумел остановить машину, так как дорога была очень скользкая. В результате аварии водители обеих машин не пострадали, а девушка, сидевшая на переднем сидении в автомобиле "Лада" скончалась на месте от тяжелой травмы головы. Для деблокации погибшей привлекались спасатели. На месте работает полиция и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

  • 274
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:03 | denis947
Работа новогодней ярмарки и тюбинговой горки у метро "Новые Черемушки"
34 0
16:32 | Разведчик
Внедорожник перевернулся на Варшавском шоссе в районе деревни Ознобишино в ТиНАО
502 2
30.11 12:27 | Разведчик
Один человек погиб в ДТП в ТиНАО
267 0
19.12 21:22 | AlTeg()
Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
99 1
19.12 16:36 | denis947
Оперативные службы ТиНАО провели тренировку по ликвидации крупного ДТП