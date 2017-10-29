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В Дубне на трассе М7 укладывают асфальт

Автор:
maksimpolushkin
Дата публикации:
16:36
  • 18
  • 0

Дорожники укладывают асфальт. Зима, идет снег, температура минус 2с.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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