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Главная  /  Репортажи  /  Шествие Дед Морозов и открытие городской Елки в Пугачеве

Шествие Дед Морозов и открытие городской Елки в Пугачеве

Автор:
Андрей
Дата публикации:
16:30
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Сегодня 23 декабря 2017года в 12 часов стартовало шествие Дедов морозов по ул Топорковской к главной Соборной площади города. Несколько десятков Дед Морозов и Снегурочек вносили атмосферу приближающегося праздника и удивляли своей красотой и массовостью прохожих которые примкнули к движению. Ну а на Самой Соборной площади горожане ожидали яркое открытие городской елки. Пошли веселые хороводы театрализованное представление . Катание с горки . Открытие елки получилось очень зрелищным что очень порадовало ребятню.

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