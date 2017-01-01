Шествие Дед Морозов и открытие городской Елки в Пугачеве
- Автор:
- Андрей
- Дата публикации:
- 16:30
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Сегодня 23 декабря 2017года в 12 часов стартовало шествие Дедов морозов по ул Топорковской к главной Соборной площади города. Несколько десятков Дед Морозов и Снегурочек вносили атмосферу приближающегося праздника и удивляли своей красотой и массовостью прохожих которые примкнули к движению. Ну а на Самой Соборной площади горожане ожидали яркое открытие городской елки. Пошли веселые хороводы театрализованное представление . Катание с горки . Открытие елки получилось очень зрелищным что очень порадовало ребятню.
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