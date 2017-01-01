Внедорожник перевернулся на Варшавском шоссе в районе деревни Ознобишино в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 16:32

33

33 0

Перевернулся автомобиль "Нива". Внедорожник двигался по Варшавскому шоссе в сторону города Подольск. При въезде в д. Ознобишино водитель не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло и выбросило в кювет. В кювете машина врезалась в дерево и опрокинулась на бок. Водителю помогли выбраться очевидцы. Серьезных травм он не получил и отделался ушибами. На месте работают сотрудники ДПС.