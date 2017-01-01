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Внедорожник перевернулся на Варшавском шоссе в районе деревни Ознобишино в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:32
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Перевернулся автомобиль "Нива". Внедорожник двигался по Варшавскому шоссе в сторону города Подольск. При въезде в д. Ознобишино водитель не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло и выбросило в кювет. В кювете машина врезалась в дерево и опрокинулась на бок. Водителю помогли выбраться очевидцы. Серьезных травм он не получил и отделался ушибами. На месте работают сотрудники ДПС.

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