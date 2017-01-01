Не Вечный огонь в посёлке Лазоревское города Сочи Краснодарского края

Автор: bamburmax Дата публикации: 00:14

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Вечный огонь, который включают на несколько дней на 9 мая, находится в посёлке Лазоревское города Сочи Краснодарского края.

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199260

Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лазоревское