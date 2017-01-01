Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Не Вечный огонь в посёлке Лазоревское города Сочи Краснодарского края

Не Вечный огонь в посёлке Лазоревское города Сочи Краснодарского края

Автор:
bamburmax
Дата публикации:
00:14
  • 23
  • 0

Вечный огонь, который включают на несколько дней на 9 мая, находится в посёлке Лазоревское города Сочи Краснодарского края.

Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лазоревское
  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

111 0
22.12 13:25 | НАШ ДОНСКОЙ 71
Маршрутка с пассажирами застряла на железнодорожном переезде в городе Донском Тульской области (ВИДЕО)
163 0
18.12 15:06 | mreportertv
Крупный болид взорвался в небе над Сочи
59 0
03.12 20:32 | Павел Гугулян
В селе Высокое в Сочи в сеть подается низкое напряжение
36 0
23.06 01:05 | Uwis
Цветы и венки у Могилы Неизвестного солдата и памятника городам-героям