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Главная  /  Репортажи  /  "Весело, встретим Новый год!": на Якиманке прошли праздничные гуляния

"Весело, встретим Новый год!": на Якиманке прошли праздничные гуляния

Автор:
tim777
Дата публикации:
23.12 18:57
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23 декабря в столичном районе Якиманка состоялось праздничное новогоднее мероприятие. Жители района и семьи с детьми героями праздника: водили хороводы, пели песни и танцевали. По традиции всех собравшихся поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Дети прочитали стихи и получили из рук Деда Мороза новогодние подарки. Гости постарше согревались горячим чаем и также весело проводили время. По окончании праздника был запущен фейерверк.

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