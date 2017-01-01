"Весело, встретим Новый год!": на Якиманке прошли праздничные гуляния
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 23.12 18:57
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23 декабря в столичном районе Якиманка состоялось праздничное новогоднее мероприятие. Жители района и семьи с детьми героями праздника: водили хороводы, пели песни и танцевали. По традиции всех собравшихся поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Дети прочитали стихи и получили из рук Деда Мороза новогодние подарки. Гости постарше согревались горячим чаем и также весело проводили время. По окончании праздника был запущен фейерверк.
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