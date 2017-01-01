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Театральный каток начал свою работу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23.12 20:51
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Театральный каток начал свою работу. Люди с интересом подходят осматривают оформление, кто -то идет в прокат, а кто-то уходит.

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Комментарии (0)

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