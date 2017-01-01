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Спортивные и зимние развлечения для детей на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23.12 20:50
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Для любителей зимних развлечений на Тверском бульваре появилась большая горка, для катания на сноускутере. Дети с удовольствие с ветерком скатываются с горки, а для любителей подарков есть оригинальный тир. Там с помощью шариков нужно попасть в коробочки у Деда Мороза или зверушек, и тогда вы получите приз. А еще есть для совсем маленьких обучение катанию на сноуборде тренажер и опытный тренер.

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