Спортивные и зимние развлечения для детей на Тверском бульваре
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 23.12 20:50
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Для любителей зимних развлечений на Тверском бульваре появилась большая горка, для катания на сноускутере. Дети с удовольствие с ветерком скатываются с горки, а для любителей подарков есть оригинальный тир. Там с помощью шариков нужно попасть в коробочки у Деда Мороза или зверушек, и тогда вы получите приз. А еще есть для совсем маленьких обучение катанию на сноуборде тренажер и опытный тренер.
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