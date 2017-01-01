Спортивные и зимние развлечения для детей на Тверском бульваре

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23.12 20:50

22

22 0

Для любителей зимних развлечений на Тверском бульваре появилась большая горка, для катания на сноускутере. Дети с удовольствие с ветерком скатываются с горки, а для любителей подарков есть оригинальный тир. Там с помощью шариков нужно попасть в коробочки у Деда Мороза или зверушек, и тогда вы получите приз. А еще есть для совсем маленьких обучение катанию на сноуборде тренажер и опытный тренер.