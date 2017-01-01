Река из любителей селфи в романтическом тоннеле на Тверском бульваре

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23.12 22:02

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Настоящая река из людей разливается в романтическом тоннеле на Тверском бульваре в Москве. Влюбленные пары, семьи с детьми, группы все хотят именно в тоннеле сфотографироваться. В какой-то момент в тоннеле не протолкнуться, а кому-то интересно все это снять издалека. Красивая подсветка, новое поверье, что пройдя через тоннель и загадав желание оно обязательно исполнится.