Река из любителей селфи в романтическом тоннеле на Тверском бульваре
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 23.12 22:02
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Настоящая река из людей разливается в романтическом тоннеле на Тверском бульваре в Москве. Влюбленные пары, семьи с детьми, группы все хотят именно в тоннеле сфотографироваться. В какой-то момент в тоннеле не протолкнуться, а кому-то интересно все это снять издалека. Красивая подсветка, новое поверье, что пройдя через тоннель и загадав желание оно обязательно исполнится.
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