IV Международный оперный фестиваль имени Н. А. Римского-Корсакова проходит в одноимённом Дворце культуры в городе Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 23.12 22:03

46

46 0

IV Международный оперный фестиваль имени Н. А. Римского-Корсакова 23 декабря 2017 года проходит в Тихвине - на родине великого композитора. Традиционно первым проводится камерный концерт в концертном зале "Полковая церковь" тихвинского Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова, вот репортаж https://www.mreporter.ru/reports/199262 . Выступили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Их мы слушали и на гала-концерте во Дворце культуры имени композитора-земляка. Это Дмитрий Горбовский, Регина Рустамова, Татьяна Старкова, Антонина Весенина и Энхбат Тувшин Жаргал (Монголия). Концертмейстер Анатолий Кузнецов. А во Дворце культуры имени великого земляка прошел гала-концерт с их участием.