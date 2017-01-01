Ёлка зажглась на Тверском бульваре в центре столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23.12 22:03

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Новогодняя красавица и светодиодные свечи зажглись в Москве на Тверском бульваре, создавая атмосферу приближающихся праздников.