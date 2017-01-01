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Завершилась реставрация арки Главного входа ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23.12 22:03
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На ВДНХ завершилась реставрация арки Главного входа. Специалисты демонтируют с памятника архитектуры строительные леса. Реставраторы привели в порядок монумент “Тракторист и колхозница”, усилили стены арки, укрепили кирпичную кладку, воссоздали несущие металлоконструкции каркаса, заменили кровельное покрытие, провели электромонтажные и другие работы. Был приведен в порядок гранитный цоколь, воссоздан декоративный декор и лепнину, частично - горельефы.

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