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Случай на охоте.

Автор:
romis
Дата публикации:
01:24
  • 19
  • 1

Данное видео записано на охоте. Здесь земли поливные. И поэтому турки месхитинцы, корейца и пр. выращивают овощи. потом это всё они бросают.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    01:26
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