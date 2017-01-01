Долгожданный снег выпал в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:52

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В столице наконец-то выпал снег. И ещё не везде коммунальщики расчистили от снега тротуары. В столице всего -1С и очень низкое атмосферное давление 728 мм.рт.ст.