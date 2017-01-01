Снегопад обрушился на юго-запад столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:08

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Сильный снегопад с пушистыми хлопьями снега обрушился на юго-запад столицы. Большие хлопья снежинок кружатся и падают на землю. Зима решила порадовать горожан.