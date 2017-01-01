Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад обрушился на юго-запад столицы

Снегопад обрушился на юго-запад столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:08
  • 24
  • 0

Сильный снегопад с пушистыми хлопьями снега обрушился на юго-запад столицы. Большие хлопья снежинок кружатся и падают на землю. Зима решила порадовать горожан.

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
16:47 | Uwis
Комфортный снежный день в Москве
23 0
14:58 | denis947
Из-за непогоды в столице задержаны и отменены авиарейсы
30 0
12:07 | mars66
Снегопад обрушился на северо-запад столицы
56 0
23.12 18:03 | denis947
Работа новогодней ярмарки и тюбинговой горки у метро "Новые Черемушки"