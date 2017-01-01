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Снегопад обрушился на северо-запад столицы

Автор:
mars66
Дата публикации:
12:07
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На северо-западе Москвы в районе Митино прошёл сильный кратковременный снегопад.

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