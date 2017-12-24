Автомобиль и трамвай столкнулись на 1-й Останкинской улице

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Днём 24 декабря на 1-й Останкинской улице столкнулись трамвай 25 маршрута и легковой автомобиль "Хёндай". Водитель автомобиля не выполнил требование знака "Движение без остановки запрещено" и поехал, не уступив дорогу трамваю. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Девушку после осмотра медиками отпустили домой. Движение трамваев временно приостановлено.