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Автомобиль и трамвай столкнулись на 1-й Останкинской улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:09
  • 118
  • 2

Днём 24 декабря на 1-й Останкинской улице столкнулись трамвай 25 маршрута и легковой автомобиль "Хёндай". Водитель автомобиля не выполнил требование знака "Движение без остановки запрещено" и поехал, не уступив дорогу трамваю. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Девушку после осмотра медиками отпустили домой. Движение трамваев временно приостановлено.

  • 118
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    16:54
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 14:30 24.12.17
  • Гринфельд Павел
    16:56
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:38 http://www.mskagency.ru/materials/2738120 24.12.17
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