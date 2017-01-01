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На ВДНХ отреставрировали павильон "Дом культуры"

Автор:
Max_019
Дата публикации:
24.12 20:30
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Сергей Собянин открыл отреставрированный павильон № 84 "Дом культуры" на ВДНХ. Отреставрированный павильон сохранил своё прежнее назначение: здесь будут проводится культурно-досуговые и образовательные мероприятия, работать творческие кружки и секции для детей. В ходе реставрационных работ был восстановлен фасад здания, воссоздана лепнина внутри и снаружи здания, деревянные элементы интерьера. Рабочие переложили инженерные коммуникации. Помещение приспособили к современным условиям. Кроме того, в порядок привели территорию возле здания. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.

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