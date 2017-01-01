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В центре столицы опять начался снегопад

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
24.12 20:30
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В центре столицы опять начался снегопад, но не сильный, при этом дует небольшой ветер. Также ощущается морозец.

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