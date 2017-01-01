В "Аптекарском огороде" открылась вторая часть персональной эковыставки Анастасии Дубач "В добрых руках"

Автор: Uwis Дата публикации: 24.12 21:18

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В воскресенье, в рамках фестиваля "Тропическая зима", открылась вторая часть персональной эковыставки члена Союза художников России Анастасии Дубач. На смену уже полюбившейся посетителям экспозиции органической скульптуры "Последний след" приходит новая серия арт-объектов "В добрых руках". Гости сада увидят красочных попугаев, осьминога, зебру, пингвина, тюленя, питона и других животных, созданных по слепкам рук знаменитостей. В числе участников проекта — группа Uma2rman, актриса Анастасия Макеева, артист Вячеслав Манучаров и другие. Концепция выставки — гармоничное сосуществование на Земле различных биологических видов. Художник приглашает зрителя к диалогу о единстве и неразрывной связи всего живого.