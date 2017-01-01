Для усиления борьбы с нелегальной торговлей у метро «ВДНХ» установили стационарный пост

Автор: Uwis Дата публикации: 24.12 22:05

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Для усиления борьбы с нелегальной торговлей у метро «ВДНХ» установили стационарный пост.