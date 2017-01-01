Три человека пострадали в ДТП в Михалковском тоннеле на севере столицы

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88 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199321

Вечером 24 декабря на севере столицы произошло ДТП. На Большой Академической улице, в Михалковском тоннеле, столкнулись 3 автомобиля: "Kia Cerato", микроавтобус "Mercedes-Benz Vito" и "Volkswagen Polo".По одной из версий, все автомобили двигались по Большой Академической улице в сторону Алабяно-Балтийского тоннеля в левом ряду. Из-под колёс впереди едущего автомобиля в тоннеле начала лететь грязь в стекло водителю автомобиля "Volkswagen". Женщина-водитель начала притормаживать, чтобы почистить стекло, т.к. резко упала видимость дороги. В ту же секунду в заднюю часть её автомобиля врезается микроавтобус. От удара автомобиль "Volkswagen" продвигается вперёд, а в микроавтобус, в свою очередь, врезается автомобиль "Kia".В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и подросток 14-ти лет из автомобиля "Volkswagen" и один из водителей, которого, предварительно, увезли в травмпункт. Аварийные автомобили движению транспорта не мешают. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.