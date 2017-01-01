Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Три человека пострадали в ДТП в Михалковском тоннеле на севере столицы

Три человека пострадали в ДТП в Михалковском тоннеле на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
24.12 22:16
  • 88
  • 2

Вечером 24 декабря на севере столицы произошло ДТП. На Большой Академической улице, в Михалковском тоннеле, столкнулись 3 автомобиля: "Kia Cerato", микроавтобус "Mercedes-Benz Vito" и "Volkswagen Polo".

По одной из версий, все автомобили двигались по Большой Академической улице в сторону Алабяно-Балтийского тоннеля в левом ряду. Из-под колёс впереди едущего автомобиля в тоннеле начала лететь грязь в стекло водителю автомобиля "Volkswagen". Женщина-водитель начала притормаживать, чтобы почистить стекло, т.к. резко упала видимость дороги. В ту же секунду в заднюю часть её автомобиля врезается микроавтобус. От удара автомобиль "Volkswagen" продвигается вперёд, а в микроавтобус, в свою очередь, врезается автомобиль "Kia".

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и подросток 14-ти лет из автомобиля "Volkswagen" и один из водителей, которого, предварительно, увезли в травмпункт. Аварийные автомобили движению транспорта не мешают. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 88
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    24.12 22:44
    АГН в 23:30: http://www.mskagency.ru/materials/2738148
  • Max_019
    24.12 22:45
    Как любят некоторые: "Спасибо Вам, Тимофей"))))
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
00:56 | Uwis
Катание горожан на самой большой ледяной горке Москвы
244 2
24.12 13:09 | Max_019
Автомобиль и трамвай столкнулись на 1-й Останкинской улице
30 0
21.12 19:02 | Max_019
Территория бывшего ДСК-7 на севере Москвы будет реконструирована