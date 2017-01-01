Три человека пострадали в ДТП в Михалковском тоннеле на севере столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 24.12 22:16
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По одной из версий, все автомобили двигались по Большой Академической улице в сторону Алабяно-Балтийского тоннеля в левом ряду. Из-под колёс впереди едущего автомобиля в тоннеле начала лететь грязь в стекло водителю автомобиля "Volkswagen". Женщина-водитель начала притормаживать, чтобы почистить стекло, т.к. резко упала видимость дороги. В ту же секунду в заднюю часть её автомобиля врезается микроавтобус. От удара автомобиль "Volkswagen" продвигается вперёд, а в микроавтобус, в свою очередь, врезается автомобиль "Kia".
В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и подросток 14-ти лет из автомобиля "Volkswagen" и один из водителей, которого, предварительно, увезли в травмпункт. Аварийные автомобили движению транспорта не мешают. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.
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