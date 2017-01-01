На ВДНХ открыли самую большую тюбинговую горку в Москве

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199322

На ВДНХ в эти выходные открыли самую большую тюбинговую горку в Москве! Комплекс «Ракета» расположился на площади Промышленности и состоит из двух склонов разной высоты и длины с отдельными стартовыми площадками. Самый высокий спуск — 20 метров, длина — 180 метров. Малый спуск имеет высоту 12 метров и длину 120 метров. Комплекс украшает «Солнечная система» — девять светящихся планет, Солнце и волшебная планета Новый год.Тюбинговый комплекс — отличное место для семейного отдыха. Здесь будет интересно как детям, так и взрослым.