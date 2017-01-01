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Главная  /  Репортажи  /  На ВДНХ открыли самую большую тюбинговую горку в Москве

На ВДНХ открыли самую большую тюбинговую горку в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
24.12 22:54
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На ВДНХ в эти выходные открыли самую большую тюбинговую горку в Москве! Комплекс «Ракета» расположился на площади Промышленности и состоит из двух склонов разной высоты и длины с отдельными стартовыми площадками. Самый высокий спуск — 20 метров, длина — 180 метров. Малый спуск имеет высоту 12 метров и длину 120 метров. Комплекс украшает «Солнечная система» — девять светящихся планет, Солнце и волшебная планета Новый год.

Тюбинговый комплекс — отличное место для семейного отдыха. Здесь будет интересно как детям, так и взрослым.

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