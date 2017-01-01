На ВДНХ завершилась первая в истории реставрация арки Главного входа

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199325

В рамках реализации программы «Культура Москвы» завершилась реставрация арки Главного входа ВДНХ. Рабочие уже удаляют строительные леса.Реставраторы привели в порядок монумент "Тракторист и колхозница", усилили стены арки, укрепили кирпичную кладку, воссоздали несущие металлоконструкции каркаса, заменили кровельное покрытие, провели электромонтажные и другие работы. Был приведен в порядок гранитный цоколь, воссоздан декоративный декор и лепнину, частично - горельефы.Арка Главного входа ВДНХ была построена в 1954 году архитектором Иннокентием Мельчаковым. Возведенная к открытию ВСХВ-54, подобно знаменитым Бранденбургскими воротам в Берлине, она открывает Центральную аллею — главную ось выставочного города, воплотившего в себе триумф Великой Победы и первые успехи в деле послевоенного возрождения страны. На вершине арки «Тракторист и колхозница» возносят на высоту 32 м аллегорический сноп колосьев — тяжелую промышленность и сельское хозяйство. Над этой скульптурной группой, снискавшей славу эмблемы Выставки, трудился целый творческий коллектив: А.П. Антропов, С.Д. Рабинович, И.Л. Слоним, Н.Л. Штамм под руководством С.М. Орлова.Москва, СВАО, проспект Мира, д. 119