Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  25 декабря для водителей откроют движение по Богородскому путепроводу

25 декабря для водителей откроют движение по Богородскому путепроводу

Автор:
Max_019
Дата публикации:
24.12 23:23
  • 42
  • 0

25 декабря для водителей на востоке столицы приготовили подарок к Новому году - откроют движение по Богородскому путепроводу. Когда началась реконструкция будущего МЦК, выяснилось, что старый мост из-за небольшой его высоты мешает электрификации этого участка железнодорожных путей. В связи с этим началось возведение нового путепровода, соответствующего современным требованиям.

Поскольку Лосиноостровская улица тем самым была «разорвана» на две части, были изменены и маршруты общественного транспорта: было принято решение о том, что автобусы, доехав до путепровода, должны разворачиваться, а пассажиры, пешком перейдя на другую сторону железнодорожных путей, пересаживаться в автобусы с теми же номерами, продолжающие маршрут.

С понедельника, 25 декабря, всё возвращается, как и было: автобусы будут ходить через путепровод, как и раньше.

Съёмка - начало декабря 2017 г.

Москва, ВАО, ул. Лосиноостровская
  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
00:56 | Uwis
Катание горожан на самой большой ледяной горке Москвы
36 0
24.12 00:10 | Uwis
Московский турнир по хоккею на призы олимпийского чемпиона С. П. Бабинова завершился сегодня в Москве на катке "Дружба"
307 0
08.12.2015 18:13 | Uwis
Ход работ по реконструкции Богородского путепровода