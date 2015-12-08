25 декабря для водителей откроют движение по Богородскому путепроводу
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 24.12 23:23
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Поскольку Лосиноостровская улица тем самым была «разорвана» на две части, были изменены и маршруты общественного транспорта: было принято решение о том, что автобусы, доехав до путепровода, должны разворачиваться, а пассажиры, пешком перейдя на другую сторону железнодорожных путей, пересаживаться в автобусы с теми же номерами, продолжающие маршрут.
С понедельника, 25 декабря, всё возвращается, как и было: автобусы будут ходить через путепровод, как и раньше.
Съёмка - начало декабря 2017 г.
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