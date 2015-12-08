25 декабря для водителей откроют движение по Богородскому путепроводу

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42 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199328

25 декабря для водителей на востоке столицы приготовили подарок к Новому году - откроют движение по Богородскому путепроводу. Когда началась реконструкция будущего МЦК, выяснилось, что старый мост из-за небольшой его высоты мешает электрификации этого участка железнодорожных путей. В связи с этим началось возведение нового путепровода, соответствующего современным требованиям.Поскольку Лосиноостровская улица тем самым была «разорвана» на две части, были изменены и маршруты общественного транспорта: было принято решение о том, что автобусы, доехав до путепровода, должны разворачиваться, а пассажиры, пешком перейдя на другую сторону железнодорожных путей, пересаживаться в автобусы с теми же номерами, продолжающие маршрут.С понедельника, 25 декабря, всё возвращается, как и было: автобусы будут ходить через путепровод, как и раньше.Съёмка - начало декабря 2017 г.Москва, ВАО, ул. Лосиноостровская