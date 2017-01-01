Первые выходные на фестивале «Путешествие в Рождество» на Манежной площади в Москве

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Первые выходные прошли для горожан и гостей столицы на фестивале «Путешествие в Рождество» на Манежной площади в Москве. Особенно много людей было вечером в воскресенье. Люди гуляли, фотографировали наряженные ёлочки, которых здесь установлено аж 350 штук, делали селфи, много людей было с детьми. На Манежной площади, помимо обилия ёлок, работает ярмарка, а также продаётся вкусная еда, жарится мясо. Посетителям предлагают отведать горячие напитки, такие как чай, кофе, глинтвейн, а также несколько разновидностей канадских рождественских напитков. Кроме того, на площади работает двухэтажная карусель, от которой нет отбоя, желающих прокатиться детей очень много. Рядом на площади Революции работает 4-х секционная ледяная тюбинговая горка, к которой также выстроилась большая очередь из детей и взрослых. Несмотря на мороз и периодический снегопад много людей посещают фестиваль «Путешествие в Рождество», у которого в этом году 5-летний юбилей.