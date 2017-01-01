Много желающих прокатиться было в эти выходные на тюбинговой горке на площади Революции в Москве

24

24 1

Много желающих прокатиться было в эти выходные на бесплатной ледяной тюбинговой горке на площади Революции в Москве, которая заработала в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который в этом году отмечает 5-летний юбилей. Людей с детьми было много и они выстроились в длинную, в десятки метров, очередь, но стоять долго не приходилось, так как горка 4-х секционная. Ватружки внизу собирают специально обученные люди и поднимают их на горку. Эти люди все в красных одинаковых куртках и они всем помогают: толкают на спуске, подадут руку внизу и помогут встать, не дадут упасть на льду. В этом году горка больше и выше, и погода не подводит, сейчас держится отрицательная температура.