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Катание горожан на самой большой ледяной горке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:56
  • 26
  • 0

Катание горожан на самой большой ледяной горке Москвы. Организация спуска - на высоком уровне: очередь есть, но движется она очень быстро.

  • 26
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Комментарии (0)

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