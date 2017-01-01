Катание горожан на самой большой ледяной горке Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:56

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Катание горожан на самой большой ледяной горке Москвы. Организация спуска - на высоком уровне: очередь есть, но движется она очень быстро.