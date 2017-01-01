На МКАД из-за гололеда 23 декабря произошло несколько ДТП

Автор: AndrOi Дата публикации: 13:22

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На МКАД из-за гололеда 23 декабря произошло несколько ДТП. В районе 32 км дороги на возвышенности образовалась наледь, машины заносило.