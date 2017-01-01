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Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
13:21
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24 декабря около 14:00 был совершён прыжок молодых людей с моста в окраине города Северска Томской области. Из-за неправильной установки веревок и страховочных тросов парень и девушка при спуске рухнули на землю. Пострадавшие находятся в реанимации. Организаторы прыжков допрашиваются СК России по Томской области.


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