"Семь погод" в один день сняли на видео в Донецке

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 13:37

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199355

За один воскресный день в Донецке сменилось "семь погод". Так, с утра была осень, потом - суровая зима. Ночью всё это принялось таять, а утром понедельника - всё вернулось "на круги своя" - к осени. Об этом рассказывает мобильный репортёр из ДНР, который прислал эти кадры.Часов в 11 утра по местному времени, совпадающим с российским, стало заметно усиление ветра - его рев стал слышен в помещении, а деревья стали заметно помахивать ветками, словно репетируя новогоднюю вечеринку. Вдобавок было заметно средне-быстрое движение облаков.Все небо - в свинцовой облачности, на фоне которой и ниже неё проносились не очень заметные и не очень отличающиеся по цвету более лёгкие облака. Они потом исчезли. Флаг полощется с рёвом, конструкции, железяки какие- то громыхают. Ветер ломится в закрытые ворота, дёргает их взад- вперёд.Накануне местный Гидромедцентр разослал оповещения об изменении погоды, о порывистом ветре. Это, к слову, делается регулярно.Грачи утром шли низко, с клекотом. Но "воронку", которая есть проверенный предвестник похолодания - не закручивали. Накануне на Смолянке появились галки - и, кажется, не только там. Иногда подает голос синица- и не пищит, а пытается петь.Термометр за окном показывал нуль (как, впрочем, и в последние два месяца). Снег стесняется по углам, его почти не было. А после обеда... Поднялся сильный ветер. Резко похолодало. "Сама замерзла на улице за пять минут, и почему- то особо руки. Уж не знала, то ли к печке их прислонять, не то к тепловентилятору простирать, не то с чайником обниматься," - пишет мобильный репортёр."Одно радует- погода не артиллерийская, при таком- то ветругане, но... Но это если ты хочешь куда- то попасть. Стрелянию наобум по мирным городам никакая погода не помеха; если совести нет, так она и не чешется. В таким случае им вообще целится необязательно....Тем более что по этой погоде артиллерийские звуки и звуки ветра можно запросто перепутать," - пишет автор видео.А после обеда, после 13.14, пошёл снег. Уже не облака - вверху просто равномерно замазано белесой краской. Аж, кажется, потемнело. В Донецке наступала очередная зима, третья или уже четвёртая...И уже меньше, чем в 23 все начало таять. "Это самая короткая зима этой зимой," - пишет мобильный репортёр.А в понедельник утром погода поджарила красивейший рассвет. К сожалению, считается, что эта красота - предвестник ветра.