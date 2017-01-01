Странный светящийся диск сняли с борта самолёта над Башкирией
- Автор:
- AnaSochi
- Дата публикации:
- 14:22
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"В минувшую субботу я летела рейсом 4013 Екатеринбург-Сочи. И увидела нечто необычное," - рассказывает автор ролика. В тёмном небе горел яркий жёлтый диск. С поверхности которого излучались снопы света. "Что это я не знаю, но очень похоже на НЛО, хотя сама то я в них не верю! Но у меня нет объяснений что это," - рассказывает очевидец.
"Может, общественность найдёт этому объяснение? Это точно не восход и не прожектор с земли. Но что же это?" - пишет мобильный репортёр.
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