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Странный светящийся диск сняли с борта самолёта над Башкирией

Автор:
AnaSochi
Дата публикации:
14:22
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Странный светящийся диск сняли на видео с борта самолёта. Об этом рассказывает мобильный репортёр, запечатлевший эти кадры 23 декабря 2017 года в небе над Республикой Башкортостан.

"В минувшую субботу я летела рейсом 4013 Екатеринбург-Сочи. И увидела нечто необычное," - рассказывает автор ролика. В тёмном небе горел яркий жёлтый диск. С поверхности которого излучались снопы света. "Что это я не знаю, но очень похоже на НЛО, хотя сама то я в них не верю! Но у меня нет объяснений что это," - рассказывает очевидец.

"Может, общественность найдёт этому объяснение? Это точно не восход и не прожектор с земли. Но что же это?" - пишет мобильный репортёр.
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