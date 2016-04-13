Аллигатор запрыгнул в лодку с туристами во Флориде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:48
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Любители дикой природы наблюдали за притаившимся крокодилом из лодки. Как вдруг практически неподвижный он заскочил на борт. Пассажиры, конечно, перепугались, но в воду, к счастью, никто не прыгнул. Люди, как видно на кадрах, быстро переместились на сидения подальше и ждали, когда непрошеный гость сам покинет их судно.
В общем-то аллигатор недолго держал туристов в напряжение.
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