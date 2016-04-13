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Аллигатор запрыгнул в лодку с туристами во Флориде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:48
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Аллигаторы бывают не только кусачими, но и прыгучими. В этом, как сообщается, убедились туристы во Флориде.

Любители дикой природы наблюдали за притаившимся крокодилом из лодки. Как вдруг практически неподвижный он заскочил на борт. Пассажиры, конечно, перепугались, но в воду, к счастью, никто не прыгнул. Люди, как видно на кадрах, быстро переместились на сидения подальше и ждали, когда непрошеный гость сам покинет их судно.

В общем-то аллигатор недолго держал туристов в напряжение.
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